Ouvrage: La frontière, dirigé par Christophe Réveillard et Matthieu Grandpierron

S’il est une réalité abstraite, qui se situe au cœur de la vie politique des sociétés et des hommes, c’est bien celle de frontière. Au cours des dernières décennies, les utopistes ont rêvé d’un monde sans frontière, permettant la « libre circulation » des capitaux, des marchandises et des hommes. Las, ce rêve se transforme en cauchemar sécuritaire. Et les frontières que l’on a voulu abolir aux portes des États sont devenues des frontières entre quartiers ou au seuil des immeubles. Ce livre, réunissant les contributions de 25 universitaires de grand talent, examine la question de la frontière sous de multiples angles.

Un ouvrage passionnant !