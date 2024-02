Ouvrage: La rose blanche de Henri Peter

La Rose blanche est le nom de ce petit groupe de chrétiens allemands, résistants au nazisme, emmené par Sophie Scholl et son frère Hans. Ces jeunes gens héroïques sont un admirable modèle de résistance au totalitarisme. Sophie Scholl écrira elle-même à son fiancé : « Comment peut-on attendre d’un destin qu’il donne la victoire à une cause juste, s’il ne trouve personne qui s’y sacrifie sans hésiter ? » Henri Peter propose de les découvrir en livrant au public français des textes qui n’avaient encore jamais été traduits. Un livre superbe et émouvant qui devrait être mis entre toutes les mains, notamment celles des résistants au nouveau totalitarisme mou !