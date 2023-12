Ouvrage: L’Arménie va-t-elle disparaître ? de Frédéric Pons

Nous avons parlé à plusieurs reprises dans les « 4 Vérités » du conflit du Haut-Karabagh où les Azéris sont en passe d’achever le « travail » du génocide de 1915 : la plupart des Arméniens ont fui l’enclave. Turquie et Azerbaïdjan, puissants voisins de l’Arménie, continuent à rêver à la domination ottomane – et à haïr l’Arménie, l’une des plus anciennes civilisations chrétiennes, qui leur semble une écharde dans un corps massivement turcophone et musulman.

Comble de malheur pour l’Arménie, l’Occident a trop besoin – notamment dans le contexte de la guerre russo-ukrainienne – de ces deux pays pour ne pas détourner les yeux. Le récit d’un calvaire aux portes de l’Europe.