Ouvrage: L’ensauvagement de la France de Georges Fenech

Georges Fenech a été magistrat et député. Fort de cette double expérience, il décrit l’effondrement de la justice sous la pression de l’idéologie d’extrême gauche (incarnée par le Syndicat de la magistrature et abondamment relayée par l’École nationale de la magistrature).

Il accuse juges et politiques de refuser de s’attaquer à ce fameux « ensauvagement de la France » – par idéologie pour certains et par faiblesse pour les autres. Les titres des chapitres disent à eux seuls la thèse (roborative) du livre : La fracture sécuritaire ; Immigration et délinquance, briser le tabou ; Les juges révolutionnaires ; La capitulation des politiques.