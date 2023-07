Ouvrage: Les oubliés du Temple de Dominique Sabourdin-Perrin

Parmi les pages les moins reluisantes de notre histoire figurent les massacres de la Terreur. Et parmi les exactions de la Terreur, les tortures contre le petit Louis XVII et sa sœur ne sont pas les moindres. Sans aucune autre raison que d’être nés du dernier roi de France, ces enfants furent enfermés – et le jeune roi fut littéralement torturé à mort (sa sœur en réchappa, seule de la famille).

L’historienne Dominique Sabourdin-Perrin fait revivre dans ce livre à la fois émouvant et documenté les « oubliés du Temple » – non seulement les enfants de Louis XVI, mais encore Madame Élisabeth, sœur du roi assassiné, et quelques serviteurs qui accompagnèrent la famille royale dans son épreuve.