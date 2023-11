Ouvrage: L’homme et la cité (vol. III) de Stanislas Berton

Nous avons déjà parlé dans ces colonnes du travail de Stanislas Berton. Cet ancien chef d’entrepris se consacre désormais à l’analyse économique et géopolitique – et, en particulier, à l’étude du mondialisme et des résistances au mondialisme.

Dans le troisième volume de « L’Homme et la Cité » (qui, comme les précédents, reprend et développe des chroniques parues sur le site internet de l’auteur), Stanislas Berton étudie de façon approfondie « l’empire du mensonge » (notamment les mensonges sur la crise du covid).

Mais il propose aussi des pistes pour sortir de la domination de l’oligarchie financière.