Ouvrage: Plaidoyer pour une écologie… de droite d’Olivier Blond

L’extrême gauche a réalisé avec succès une OPA sur l’écologie, qui a cessé d’être une science, pour devenir une idéologie justifiant toujours plus de taxes et de normes. Pourtant, rien n’impose de laisser à la gauche le monopole de l’écologie. Olivier Blond, enseignant et ancien président de l’association Respire, devenu membre de la majorité de Valérie Pécresse au conseil régional d’Île-de-France, propose une ébauche de ce que pourrait être une écologie de droite, plus soucieuse de résultats que de slogans. Comme souvent avec ce genre de livres, on pourra facilement être en désaccord avec telle analyse ou telle proposition, mais nous avons là un livre stimulant.