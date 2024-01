Ouvrage: Qui veut tuer Bonaparte de Philippe Bornet

Notre ami Philippe Bornet, ancien collaborateur de « Valeurs actuelles », a déjà écrit de nombreux ouvrages sur Bonaparte. Et d’ailleurs bien d’autres ouvrages, allant de l’histoire religieuse à l’ophtalmologie (sa formation initiale), voire à la philosophie politique (avec ses deux livres sur la tyrannie et la dictature). Dans ce roman, l’auteur raconte le siège de Toulon et cette trame (parfaitement documentée au plan historique et même fort instructive pour le lecteur !) joue en quelque sorte le rôle de toile de fond pour l’imagination.

Un livre fort réussi, qui permet d’entrer pour ainsi dire dans l’intimité d’un Bonaparte à l’aube de sa gloire.