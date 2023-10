Ouvrage: Transgression de Pierre Cassen et Bernard Germain

L’une des principales malédictions de la droite depuis deux siècles est sans conteste ce qu’Albert Thibaudet appelait le « sinistrisme » – le fait que les hommes de droite glissent progressivement vers la gauche (de royaliste à républicain conservateur, puis modéré, etc.). On oublie souvent que certaines personnes font le trajet inverse. C’est notamment le cas de Pierre Cassen et de Bernard Germain, anciens trotskistes s’opposant désormais à l’islamisation de la France, qui dirigent ce petit volume joliment sous-titré : « Voyages du camp du “bien” … vers le camp du “mal” ». Le récit d’hommes courageux qui ont « choisi la liberté » – et la France.