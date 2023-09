Ouvrage: Travailleurs, travailleuses! de Jean-Marie Salamito

Jean-Marie Salamito est sans nul doute l’un des meilleurs connaisseurs français des débuts du christianisme. Et, ce qui ne gâte rien, sa plume est aussi agréable qu’alerte – et même parfois polémique quand il s’agit de rétablir la vérité historique contre des auteurs plus familiers des plateaux télévisés que des Pères de l’Église.

Il vient de publier un passionnant ouvrage sur la pensée de ces Pères de l’Église sur l’économie.

Une pensée fort éloignée de ce que l’on croit généralement en connaître (Jean-Marie Salamito pulvérise notamment le mythe de l’attachement chrétien à la dignité du travail), mais aussi de nos idéologies contemporaines – et une pensée stimulante et fascinante à découvrir !