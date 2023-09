Ouvrage: Une cinémathèque idéale de Laurent Dandrieu

Les parents et grands-parents se demandent souvent quels films ils peuvent montrer à leurs enfants et petits-enfants.

Laurent Dandrieu, critique cinématographique à « Valeurs actuelles » (et auteur, par ailleurs, de plusieurs remarquables ouvrages sur l’Église en l’immigration, qui apportent d’utiles compléments à la trop brève chronique voisine ! Eglise et immigration et Rome ou Babel), propose dans ce livre une « cinémathèque idéale ».

Au total, le livre évoque plus de 700 films, de tous les genres (du dessin animé à la comédie romantique en passant par le western ou la science-fiction) et de toutes les périodes (des classiques aux contemporains). Une œuvre remarquable au service du divertissement en famille comme du combat culturel !