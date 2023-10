Palerme, le jeudi 12 avril 1787

Ce soir, j’ai eu un autre souhait qui s’est réalisé, et à ma manière. Je me tiens sur les pavés de la grande rue, en plaisantant avec le commerçant d’une boutique. Soudain, un grand coureur bien habillé s’approche de moi en me tendant rapidement une assiette d’argent sur laquelle se trouvent plusieurs pièces de monnaie en cuivre et quelques pièces d’argent. Comme je ne sais pas ce que cela veut dire, je hausse les épaules en baissant la tête, signe habituel par lequel on dit qu’on ne comprend pas la demande ou la question, ou qu’on ne veut pas savoir.

Le coureur est parti aussi vite qu’il est venu, et maintenant je remarque que son camarade de l’autre côté de la rue fait la même chose que lui. « Qu’est-ce que cela veut dire ? » ai-je demandé au commerçant, qui a désigné d’un geste inquiet, comme furtivement, un grand monsieur décharné qui marche décemment et calmement au milieu de la rue. Habillé de manière courtoise dans une robe de soie et portant des chaussures ornées de boucles de pierre, il est coiffé et poudré. Il porte le chapeau sous le bras et l’épée sur le côté. Le vieil homme marche sérieusement et calmement et tous les yeux sont rivés sur lui.

« C’est le prince Pallagonia », dit le marchand. Il parcourt, de temps en temps, la ville pour collecter une rançon pour les esclaves capturés par la barbarie. Bien que cette collecte ne soit jamais grande, l’objet reste ancré dans la mémoire. Souvent ceux qui l’ont retenu lèguent à cet effet de belles sommes.

Le prince est à la tête de cette institution depuis de nombreuses années. Il a fait don d’une infinité de bonnes choses. « Au lieu des folies de sa propriété de campagne, » m’écriai-je, » il devrait amener les grands ici et les sommes seraient autrement conséquentes. Aucun prince au monde n’aurait fait plus. » De son côté, le commerçant me répondit : « Nous sommes tous comme ça ! Nous sommes heureux de payer pour nos bêtises ; d’autres devraient nous donner de l’argent pour nos vertus. »

Voyage en Italie par Johann Wolfang von Goethe

Commentaire

Goethe plante le décor dans la grande rue de Palerme par une belle journée du printemps 1787. Le prince Pallagonia invite la population à payer une rançon pour libérer des Siciliens. Par sa position proche de l’Afrique du Nord, la Sicile était souvent victime des razzias menées par les berbères. Le nom de berbère est issu du mot barbarus par lequel les Grecs, plus tard les Romains, désignaient tout peuple dont ils ne comprenaient pas la langue, et qui ignoraient les coutumes et la civilisation gréco-romaine.

Jusqu’à la conquête de l’Algérie par la France en 1830, un grand marché des esclaves européens était tenu sur une place idoine d’Alger. L’ordre de la Très Sainte Trinité et de la Rédemption des Captifs, fondé par Jean de Matha à Cerfroid en 1194, avait pour mission de racheter les captifs des musulmans. Parmi les captifs libérés par les frères trinitaires figure un certain Miguel de Cervantes.

L’île de Lampedusa, à mi-chemin entre Malte et la côte tunisienne, a été envahie par 11.000 Africains le 15 septembre dernier. Une semaine plus tard, le pape, invité par le cardinal Aveline, a participé à à une conférence dans le cadre du traité de Marrakech avant la grande messe célébrée au stade vélodrome de Marseille. Ce pacte mondial des migrations prévoit le grand remplacement en Europe avec la bénédiction du pape.

Les dirigeants européens sont insensibles au drame vécu par leurs concitoyens. Leur aveuglement est lié à la parution du manifeste La Fin de l’Histoire et le Dernier Homme par le politologue nippo-américain Francis Fukuyama en 1992. Le triomphe de la démocratie libérale auquel ils croient dur comme fer a été critiqué par Samuel Huntington dans Le Choc des Civilisations. Force est de constater que la thèse de Fukuyama l’a emporté sur celle d’Huntington chez nos pseudo-élites.

Dans le titre de Fukuyama figure le Dernier Homme qui n’a suscité aucun commentaire lors de sa publication. Avec les découvertes scientifiques de ces trente dernières années, c’est la fin de l’homme tel que Dieu l’a voulu dans la Genèse qui est programmée avec l’avènement du transhumanisme. Les forces du mal incarnées par le forum mondial de Davos et la fondation Société Ouverte de George Soros s’en donnent à cœur joie. Cela nous ramène in fine à l’adage de George Santayana : « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. »

Les anecdotes savoureuses de grands auteurs comme Dante, Cervantès ou Goethe s’avèrent plus formatrices pour notre esprit que les essais barbants des politologues croyant détenir une vérité immanente.