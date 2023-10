On dit du Pape François qu’il est « le Pape des pauvres » … mais le Vatican est riche !

Curieux ce Pape qui nous enjoints d’accueillir des migrants venant de pays qui ne sont pas en guerre pour toucher, en France notamment, sans rien faire, en un mois, plus qu’ils ne gagneraient en un an en travaillant chez eux – et plus aussi que certains agriculteurs, artisans ou petits commerçants français qui ont pourtant trimé toute leur vie 60 à 70 heures par semaine !

Il est facile de demander aux autres d’accueillir, à leurs frais, les migrants.

La place Saint-Pierre est grande. Pourquoi, dans sa grande bonté, le Vatican n’y installe-t-il pas de quoi les accueillir ?