D’après les estimations de Politico, le groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le RN, devrait atteindre 89 sièges après les élections du 9 juin, contre 59 aujourd’hui. Il serait ainsi loin derrière le groupe PPE (centre droit, auquel appartiennent Les Républicains), qui devrait obtenir 173 sièges, et le groupe Socialistes et Démocrates (141), mais devant Renew (auquel appartient Renaissance), qui devrait obtenir 79 sièges. Rappelons que le Parlement européen comptera 720 sièges après les prochaines élections européennes.