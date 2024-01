Pour résumer l’intervention de M. Macron lors de sa conférence de presse, en ce qui me concerne, l’extrait du sketch de Raymond Devos présenté par Pascal Praud à la TV un quart d’heure avant l’heure H – pour nous faire sourire bien sûr ! –, me semble tout à fait approprié. Je n’ai effectivement pas écouté cette conférence de presse, comme bon nombre de Français, sachant à l’avance qu’il n’en sortirait rien de fiable.

Pour vous distraire un peu, permettez-moi de vous citer quelques tirades de ce sketch que je trouve si bien adapté à la situation :

« Mesdames, Messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez : s’il n’a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Eh bien, non ! moi, je veux qu’on le sache, je veux en faire profiter les autres et, s’il y en a parmi vous qui n’ont rien à dire, je vous propose qu’on en parle, qu’on en discute. Mais, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de rien, et rien, ce n’est pas rien ! etc. » (Raymond Devos)

Avec, en plus, toute sa bonhomie, ses expressions de visage, ses gestes, sa verve drôle et subtile de jeux de mots, entrecroisés d’oxymores, qui font de lui le maître des plus talentueux humoristes. Mais, si Raymond Devos nous fait rire, l’autre nous fait presque pleurer – car sa place est au théâtre, pas sur la scène d’une nation à gérer !

J’ajoute que son attaque contre le RN, qu’il a si amplement déployée lors de cette conférence de presse, est radicalement offensante, car ce sont des millions de Français qui sont visés par ses injures et son mépris. D’autant que là, il ne parlait pas pour ne rien dire, mais bel et bien pour mener une croisade contre le RN. Était-ce vraiment le moment ?

Georgette Sellier