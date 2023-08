Passera ou pas ?

« Euthanasie ou pas ? Telle est la question ! » aurait souri un vieil auteur britannique célèbre…

Le Petit-Président cherche désespérément une Idée géniale afin que l’Histoire ait un prétexte pour le mentionner, en dehors du Désastre Total… Ou pour tenter de perdurer quatre ans?

Alors, il lance une tragi-comédie sur un thème dramatique pour distraire le peuple des violences, anarchie, insécurité, et incompétences de plus en plus graves de conséquences… Signant ainsi son quinquennat. Grâce à l’aide des medias serviles car grassement subventionnés.

Réfléchissons basiquement : l’Euthanasie, c’est la « mort administrée par une tierce personne » : or, la peine de mort est abolie dans notre pays. On voit ici l’incohérence d’un personnage qui se dit « Contre » la peine de mort mais laisse entendre qu’il est favorable à l’euthanasie ! D’autant que celui qui appelle cette mort peut contourner ce dilemme par un suicide : qui est, lui, la « mort par auto-administration ». Dans ce cas, ce n’est plus qu’un problème moral, ou religieux. Donc personnel… Et, il ne peut plus y avoir de « problème juridique », puisqu’il n’y a plus de tiers exécutant.

Le vrai problème (fort rare) est celui de ces « êtres devenus végétatifs » : ils ne peuvent donc plus demander à mourir, et le mot euthanasie n’a plus sa place ici ! La difficulté est alors devenue celle de leurs proches. Ils sont et resteront toujours seuls face à un calvaire au sens le plus fort du mot. On ne voit pas en foi de quoi un « étranger » pourrait détenir une humaine « solution », même « légale » ?

Le seul problème réellement persistant est donc celui de la personne qui n’a plus les moyens physiques de passer à l’acte, mais dont l’intellect est intact. … En tant que médecin, j’ai pu constater qu’il est possible de s’autolyser de bien des façons. Le souvenir le plus marquant de ce comportement, qui m’a profondément marqué, est un éthylisme chronique de très haut niveau… avec l’accord et l’aide des proches, certes. Mais en toute transparence, sans médicament, et en toute sécurité.

Alors, une loi ? Pour quoi faire ? Surtout quand on connaît le dicton « La loi est faite pour être contournée »…

Pourrions-nous donc résumer cette comédie politichienne de bas étage en un « Maxi-embrouillage », ou enfumage, afin de noyer une tentative de retraite ?

Pierre-André CHAPELLE

