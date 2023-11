« Il faut compter entre 15 000 et 40 000 € pour une rénovation énergétique et nous avons entre 5 et 7 millions de passoires thermiques. Cela veut dire qu’entre 75 et 150 milliards d’euros sont à investir d’ici à 2028. »

Laurence Batille,

présidente de Foncia ADB