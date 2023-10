Emmanuel Macron vient discuter d’autonomie en Corse, alors que le pays ne dispose plus de son indépendance à Bruxelles. Concernant les produits du terroir, nos régions disposaient de l’appellation d’origine (AOC ou AOP). Plus le temps passe, plus on s’aperçoit que nos fromages régionaux succombent à la pasteurisation, voulue par la communauté européenne, en contradiction avec l’appellation d’origine. Après le camembert, le chaource, le carré de l’Est, le Langres, le Munster, le bleu d’Auvergne, la fourme d’Ambert, la tomme, le fromage d’Époisses, tous y passent ! Jusqu’à présent, le fromage de chèvre semblait échapper à l’altération du goût d’origine. Eh bien non ! Grâce à la grande distribution, nous avons aujourd’hui, un fromage de chèvre pasteurisé. Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle a été offerte au grand méchant loup de la grande distribution. Sa prétendue origine est Ste-Maure, bien connue ; le lait utilisé est européen (on ne sait pas s’il clignote ou non) ; quant au lieu de fabrication, il est inconnu. Nos régions devraient faire comme les Corses qui accueillent au bout du fusil les inquisiteurs et contrefacteurs. Autrefois, les Français défendaient leur patrimoine – même si le fusil était chargé au gros sel, contrairement à celui des voyous d’aujourd’hui, dont les balles se perdent dans la nature, en causant des dommages dits « collatéraux » !