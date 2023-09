Chaque jour, des innocents sont assassinés. « On n’ose plus sortir dans la rue », vient de dire une mère de famille. La thèse des inconditionnels de la suppression de la peine de mort repose sur deux arguments. 1) « Tu ne tueras point ». Donc les policiers qui ont tué les assassins du Bataclan sont en tort. Soyons sérieux ! 2) Il s’agit d’une peine irréversible, donc on va tuer des innocents en cas d’erreur judiciaire. On le voit d’ailleurs chaque jour en URSS, Chine, Corée de Nord. C’est vrai mais pas en France où la protection du mis en cause est maximale et, de plus, il est hors de question pour cette peine de l’appliquer comme pour les PV d’excès (minimes) de vitesse.

Il est donc urgent de ne pas laisser le monopole de la peine de mort aux seuls assassins et de faire tomber en 6 mois le taux d’homicides à un niveau proche de zéro.