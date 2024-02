Peine de mort

Badinter est décédé, paix à son âme ! Sa loi, incluse dans la constitution pour la rendre quasi inamovible, a permis d’éviter à des assassins de mourir.

Le problème est de savoir combien de personnes, si cette loi n’existait pas, n’auraient pas été tuées.

En plus, il y a une loi religieuse qui dit que plus on supprime de « mécréants », plus on va rapidement au paradis.

La bonne solution relève d’un débat car, depuis Badinter, les choses ont beaucoup changé.