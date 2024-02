S’agissant des déchets en plastique, on n’a pas compris pourquoi on n’est pas revenu au papier pour emballer nos produits alimentaires en vrac ou pas. Danone a remplacé le papier enrobé de son petit pot par du plastique dur. Les indispensables cinq fruits et légumes par jour sont emballés dans un sac en plastique écologiste, qui se décompose en paillettes, en amenant une décomposition organique prématurée. Qui n’a pas vu ses carottes, fraichement achetées, , être enrobées d’une épaisse mousse noire et pourrir en un rien de temps. Le plastique en feuille est employé en quantité par les maraichers ; ne pourrait-il être supprimé ainsi que les sacs poubelles écologiques, qui déversent leur pestilence et souillent le parquet de nos appartements, quand la poubelle est pleine et qu’il faut l’amener à la décharge publique, dans le container du village ou dans les poubelles de tri en bas d’immeuble et de copropriété ?