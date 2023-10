Police du langage

Dernièrement, je relisais un livre de Julien Green intitulé « Moïra ».

Au début de l’ouvrage, l’auteur écrit la phrase suivante : « Une jeune négresse qui répandait une forte odeur de transpiration posa une assiette pleine de soupe … ».

Certes, l’histoire se passe dans une université américaine de Virginie, voici pas mal d’années, mais, aujourd’hui, quel est l’écrivain qui se risquerait à écrire ces mots ? Il serait très rapidement poursuivi et condamné.

Des associations, subventionnées par nos impôts, nous surveillent, nous épient, sont à l’affût du moindre geste et de la moindre parole qui pourrait avoir une connotation raciste. Ces gens-là décident de ce que l’on peut dire et ce que l’on ne peut plus dire.

Et, quand je me fais traiter de « sale Blanc » par un Noir à qui j’ai eu l’audace de faire une remarque parce qu’il ne payait son métro, ai-je le droit de porter plainte auprès de SOS Racisme ?