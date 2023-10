Pour dynamiser notre démocratie

Il n’est pas douteux qu’il existe une aspiration croissante chez nos compatriotes à être plus impliqués dans la conduite des affaires du pays.

Dans son discours de célébration des 65 ans de la Constitution tenu le 4 octobre dernier au Conseil constitutionnel, le chef de l’État l’a acté : « D’abord permettre aux citoyens d’être sans doute davantage sollicités et mieux associés. » Plus loin, il décrit la marche à suivre pour y parvenir. Ce sera, selon lui, notamment, par la voie balisée du référendum d’initiative partagée (RIP). Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est ignoré et c’est un signe.

Rappelons que le RIC permet aux citoyens, sur la base d’une pétition portant sur un sujet librement choisi, de se prononcer directement, à la différence du RIP, lequel maintient une forte présence parlementaire dans le processus de consultation.

Pour justifier cette approche contrôlée a été mise en avant la nécessité d’obvier au risque de « concurrence des légitimités ». On peut en effet imaginer que, dans le cadre d’un RIC, le peuple abroge une loi votée par le parlement et vice et versa. Il est exposé que ce serait un facteur de désordre, de mal-gouvernance : ce système ferait, nous dit-on, « bégayer la République ».

Cette objection est-elle décisive ? Si l’on se réfère aux principes fondateurs de notre système politique, il ne peut y avoir de conflit de légitimités non réductible. Certes, il y a bien politiquement deux légitimités : celle que le peuple détient initialement à raison de sa qualité d’autorité titulaire de la souveraineté nationale et celle que les gouvernants (exécutif, parlement) reçoivent par l’élection, laquelle constitue une délégation de pouvoir. Cependant, dans notre construction politique, le peuple est en surplomb par rapport aux pouvoirs constitués. Et l’on voit que la légitimité déléguée procède de la légitimité que possède le peuple à titre initial. Il s’ensuit que cette dernière doit toujours l’emporter. Si les citoyens peuvent annuler une loi qui ne leur convient pas, la réciproque n’est pas certaine. Pour écarter toute controverse, il conviendrait que le Constitution acte cette hiérarchie entre les légitimités.

L’effacement de la voix du peuple, exprimée en 2005 sur le projet de constitution européenne, par le vote parlementaire de 2007 sur un texte de substitution, ne constitue pas un démenti à cette analyse.

Ce vote a représenté une grave anomalie dans notre fonctionnement institutionnel. Il n’a pu, dès lors, remettre en cause notre construction politique fondée sur le primat du peuple, lequel a été rappelé dans le discours présidentiel.

À partir de là, il est tout à fait concevable de faire cohabiter la légitimité parlementaire et celle qui pourrait s’exprimer soit par le RIP, soit par le RIC. Dans la pratique, on peut imaginer qu’en cas de divergence entre les gouvernants et les citoyens, un accord soit trouvé. C’est courant en Suisse, pays qui offre un historique pertinent en la matière. Il semble acquis que dans ce nouveau cadre, les élus veilleront à être plus en phase avec les attentes de la population. De la sorte, les citoyens se trouveront mieux garantis contre les emballements, voire les fantasmes des dirigeants et les contraintes discutables qui en résultent pour la population, comme on le voit avec l’écologie déferlante. Sans préjudice des choix aventureux en politique étrangère.

Au-delà des mots, qu’est-ce qui est visé à travers la mise en avant de ce cliquet que représente le conflit des légitimités ? Peut-être de disqualifier le RIC, même s’il n’en a pas été parlé en le faisant apparaître en creux comme un instrument potentiel de désordre. Par là, empêcher que le contrôle citoyen, pierre angulaire de la démocratie vraie, activé par le RIC, prenne corps et ne devienne un levier trop puissant. Il est vrai que la démocratie exercée de cette façon changerait substantiellement l’économie du système des pouvoirs, sans pour autant priver le Parlement de son utilité, car nous ne sommes pas à Athènes, le peuple ne peut pas siéger tous les jours, comme il le faisait sur l’Agora. Normal cependant que la classe politique ressente ce changement comme une menace pour sa position actuelle de prééminence. Cette évolution, néanmoins, visant à extraire le pouvoir décisionnaire de l’entre-soi des cénacles parisiens, la classe politique doit l’accepter afin que s’instaure la démocratie d’efficacité, de concorde et de responsabilité qui manque si cruellement.

C’est Stanley Hoffmann, observateur éclairé de notre vie politique qui, en 1974, écrivait. : « J’ai dit que la France avait besoin de ce qu’elle n’avait jamais eu. »