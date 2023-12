Pour « Libé », l’anti-wokisme est une croisade idéologique

Dans un récent article (3 novembre 2023) « Libé » s’en prend à la manière dont la droite française aurait fait du wokisme sa nouvelle « obsession ». Elle verrait du wokisme partout comme certains voient le mal partout.

Pour le média de gauche, la lutte contre le wokisme serait « une façon pour la droite et l’extrême droite de poursuivre leur croisade contre ce qu’elles appelaient jusqu’ici le “politiquement correct”. » On avait naïvement pu croire que le wokisme relevait précisément d’une croisade idéologique visant à la refonte complète de la culture occidentale – livres expurgés, pièces de théâtre réécrites, conférences annulées, professeurs renvoyés, statues déboulonnées, etc. Que nenni, selon « Libé » : la vraie croisade idéologique serait l’anti-wokisme de droite !

N’en déplaise à « Libé », David Lisnard, maire LR de Cannes, ne fait qu’énoncer une vérité devenue aisément observable lorsqu’il déclare : « Le wokisme est un extrémisme qui détruit l’universalisme et l’individu. » Ou encore lorsqu’il parle du wokisme comme d’un « rétrécissement identitaire ». Pour les tenants de l’idéologie woke, l’unité sociale fondamentale n’est pas l’individu, mais la minorité (raciale, sexuelle, etc.). En voulant réduire les individus aux minorités auxquelles ils appartiendraient, ils se révèlent être en réalité les adversaires de la diversité, contrairement à ce qu’ils ne cessent de clamer.

De même, Laurent Wauquiez a-t-il eu raison de dire que « la grande menace aujourd’hui est du côté de cette idéologie de la déconstruction et de l’autocensure à laquelle elle astreint petit à petit le milieu culturel » (JDD, mai 2023). Le socialisme identitaire « woke » n’a en effet cessé de s’infiltrer ces dernières années dans les institutions culturelles occidentales (universités, cinéma, médias, etc.), au point même d’être devenu hégémonique aux États-Unis. Un mal qui continuera de s’aggraver, y compris chez nous, si rien n’est fait pour lui porter haut et fort la contradiction. Ce n’est donc pas la droite qui fait une fixation sur le wokisme, c’est « Libé » qui nie l’existence de cette menace pour la survie des valeurs occidentales.