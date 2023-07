Pour que vive la France

Peut-être serait-il temps que ceux qui disent gouverner la République prennent conscience qu’ils n’ont pas tous les droits. Ils devraient savoir que « gouverner » ne peut pas se réduire à seulement « communiquer ». Il devient de plus en plus évident que ce défaut doit leur être inculqué lors de leur cursus à l’ENA !

Les événements récents apportent la preuve manifeste que l’intégrité réelle de notre Nation est désormais, réellement, gravement, menacée. Et l’incompétence des derniers dirigeants frise la trahison des intérêts de notre population qu’ils avaient pour devoir de gérer en « bon pères de famille ».

Les commentaires de l’actuel Président sont un flagrant déni de justice à l’égard d’un fonctionnaire de police lorsqu’il a prononcé les qualificatifs d’« inexplicable » et « inexcusable » à la suite d’une interpellation tragique.

Et ce, dès le lendemain des faits, donc avant toute enquête sérieuse. De quel droit a-t-il décidé sans attendre que la justice se soit prononcée sur ce geste mortel ? (C’est alors que l’on comprend que l’ordre a été donné de lui appliquer un traitement particulier ou « exemplaire »). Puisque (par exemple !) : le récit des événements disait que, lors de la poursuite par les motards accompagnant ce refus d’obtempérer, le chauffard avait brûlé un feu rouge et évité de justesse un piéton et un cycliste. Faisant donc courir des risques réels à des tierces personnes !

Facteur aggravant de ces propos présidentiels, ce fonctionnaire a eu un comportement professionnel particulièrement élogieux précédemment (sauf erreur, cinq citations), tandis que la victime a fait l’objet de cinq interpellations pour refus d’obtempérer et conduite sans permis (puisque trop jeune !).

Monsieur le Président, vous avez été élu par les Français pour que la France survive à des décennies de lâcheté dans la chaîne des commandements.

Le peuple français veut transmettre à ses enfants ce que ses pères lui ont légué en héritage. Veuillez avoir l’obligeance de tenir compte de cet appel au secours.

Surtout si vous voulez mettre votre griffe dans l’Histoire de France pour un autre qualificatif que celui de « quinquennat de la catastrophe finale pour la France»!