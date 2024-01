Pour une Europe des citoyens

Si la vidéo montrant Mme Le Pen présentant ses vœux en langue russe était vraie, je n’hésiterais pas un seul instant à lui apporter ma voix. J’approuve le point de vue exprimé en 1959 par le général de Gaulle – celui d’une Europe économique allant de l’Atlantique à l’Oural. Je suis donc pour l’intégration de la Russie et ipso facto de l’Ukraine dans l’UE. Je déplore la zizanie politicienne pour la chefferie ayant conduit les Russes vers une guerre fratricide. Elle a généré des centaines de milliers de morts pour rien. Les sanctions contre-productives, voire punitives pour l’Occident, envers la Russie, initiées en 2014 par François Hollande (affaire des corvettes), suivie de la rupture de tous nos liens commerciaux, ont jeté le plus vaste pays du monde dans les bras de la Chine et renforcé les BRICS. Elles ont surtout fortement appauvri l’Europe et favorisé l’immigration africaine qui n’est rien d’autre qu’une invasion islamique incompatible avec les lois de nos Républiques. Dans peu de temps, la France deviendra africaine et peuplée de « sauvageons » (Jean-Pierre Chevènement). Vice versa, les Français sont mis à la porte des pays africains, principalement de nos anciennes colonies. Nos très jeunes va-t’en guerre, inexpérimentés, n’ayant pas vécu la Seconde Guerre mondiale et l’occupation nazie, veulent-ils une troisième guerre mondiale ? Si nous devons nous réarmer dans toutes les acceptions du terme, c’est au niveau des citoyens (policiers, honnêtes gens livrés aux pillages, sans parler des viols et atteintes à l’intégrité physique). La légitime défense et l’autorité étaient naguère des valeurs fondamentales pour la gauche socialiste et communiste majoritaire au Parlement. Elles devraient l’être également dans le capitalisme libéral actuellement trahi par un gouvernement immature et une justice ne servant qu’elle-même.

Jean-Marie Schouller