Pourquoi, lorsqu’il s’agit d’emm … les Français, (déclaration des biens immobiliers par exemple), le gouvernement excelle-t-il, alors qu’il n’est pas en mesure de bloquer les 10 millions de cartes Vitale frauduleuses ?

Pourquoi les automobilistes sont-ils presque les seuls verbalisés ? Pourquoi les centaines de milliers de cyclistes et de piétons qui ne respectent aucune règle du Code de la route ne sont-ils pas sanctionnés ? Les radars en tous genres devraient être opérants et le tiroir-caisse largement ouvert. Et si, comme en Suisse, les vélos portaient une plaque d’immatriculation ?

Pourquoi la Sécurité sociale retire-t-elle un euro, voire plus, sur les remboursements des médicaments et autres actes, alors que taxer de quelques centimes les 200 milliards de SMS annuels en France et autres utilisations inutiles des téléphones mobiles rapporterait des millions (mais impacterait peut-être le chiffre d’affaires des opérateurs, financiers des politiques) ?

Pourquoi pénaliser les propriétaires de maisons « passoires thermiques », alors qu’on nous serine en permanence du « réchauffement climatique » qui devrait réduire la durée et l’importance des périodes de froid et diminuer ainsi les besoins d’isolations ?

Pourquoi la solution envisagée pour remédier à l’état catastrophique de l’Éducation nationale est-elle la formation de nouveaux professeurs ? Pourquoi ne pas mettre au travail les milliers de professeurs s’occupant de syndicalisme et non d’enseignement ?

Pourquoi donner des chèques de 400 €, voire plus, pour l’achat d’équipements scolaires – coûtant nettement moins –, plutôt qu’un bon utilisable exclusivement pour les achats scolaires et non pour des téléphones ou autres achats accessoires ?

Pourquoi un tel tintamarre sur des baisses de quelques centimes de certains prix alimentaires alors que des dépenses récurrentes de plusieurs euros pour l’utilisation de téléphones portables ne dérangent personne ?

Pourquoi ? Déconstruction volontaire de la France au bénéfice d’intérêts étrangers, ou crainte de voir s’éroder son électorat (et l’argent et le pouvoir qui vont avec !) ?