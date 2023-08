Pourquoi autant de gens sont-ils toujours intéressés par les voitures électriques, sachant que pour faire 800 km, de nuit, par temps de pluie et température basse, il faut recharger au moins deux fois les accus (à une borne si on en trouve, attendre une demi-heure et peut-être plus, le temps que le précédent client ait terminé), sachant aussi que l’Allemagne a retiré ses bus urbains électriques du service pour cause de risque d’incendie, que la Poste s’est défaite de dizaines de véhicules électriques, que les voitures électriques sont plus chères que les autres véhicules et qu’elles polluent autant, voire plus, à la fabrication et la destruction ?

Pourquoi les automobilistes sont-ils essentiellement la cible des gouvernements obéissant aux lubies des écolos, alors que la circulation aérienne et maritime pollue plus que des centaines de milliers de voitures et qu’elle n’est que rarement évoquée ?

Pourquoi parle-t-on encore de racisme et de machisme en France, sachant que, dans la majorité des films, le méchant est un homme blanc et le bon (et chef, ou cheffe, ou cheffesse), une femme, de préférence de couleur, comme dans nombre de publicités, comme pour beaucoup de personnes interviewées à la télé ?

Pourquoi la Cour des comptes veut-elle prendre des mesures (comme annoncé le 28 juillet) pour faire baisser la consommation de sucre, alors que le Ministère de la Santé ne s’occupe pas des taux de crédit ?

Pourquoi …