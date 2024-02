Des scientifiques ont retrouvé des sortes de « chewing-gums », datant de près de 10 000 ans : il s’agissait d’une sorte de résine à base d’écorce de bouleau chauffée que nos ancêtres mâchaient probablement – et qui, grâce à l’ADN emprisonné à l’intérieur, permet d’en savoir plus sur la vie et notamment sur le régime alimentaire de ces prédécesseurs.