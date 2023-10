PRINCE, QUI SUR TOUS AS MAISTRIE,

GARDES QU’ENFER N’AIT DE NOUS SEIGNEURIE …

Nous sommes nés après la guerre,

Nous n’avons pas connu Hitler

Mais nous avons connu l’Algérie

Et le cauchemar d’Oranie.

Nous avons vu mourir l’Empire.

Nous avons ainsi vu la France

Se racornir en Hexagone.

Pour nous donc, alors tout commence

Lorsqu’on nous crie partout « Go Home ».

Tandis que nos Princ’s crient aux foules

Qu’Eux, enfin, ils nous ont compris…

Quand de partout on est partis,

Poussés par des haines en houles…

Nous n’avons pas connu la guerre,

Mais nous ne sommes pas nés d’hier

Et nous avons vu s’embellir

Le communisme et ses copies :

Leurs litanies de dictatures

Exécutions à faire vomir,

Procès truqués à l’infini…

Avec leurs morts pour Avenir…

Bref une effroyable aventure.

Hélas, en quelques décennies,

Tout notre Occident, sa Culture,

Passa du faste au décadent,

Des grands progrès au rétrograde,

De l’Aventure à l’obsolète…

Pas question de croire, accepter

De tell’s parodies d’Humanisme :

Communisme ou autre fascisme.

Tous ont en commun de tromper

Pour nous léguer un « nouveau monde »

Où la peau d’un Humain est moindre

Qu’un prix de fusil, d’une balle…

Vous qui nous avez « gouvernés »,

Retournez-vous et regardez

Ce monde qui ne vaut plus que dalle.

Contemplez l’amas de déchets,

Que nous allons devoir gérer :

Contamination, pollution,

Privations, exterminations…

Selon Vous, où sont nos Espoirs ?

Où se cach’nt nos futures Gloires ?

Vous, « Elites », montrez où chercher.

Sinon, pour avoir un pardon,

Aidez-nous à vraiment trouver

Quelque chos’ quelque part ? un Don ?

Pour nous aider à vous survivre,

Procréer parmi vos échecs…

Cessez d’être de Pouvoirs, ivres…

Pour une fois, cessez les chèques,

Pour « racheter » votre élection .

Examinez-vous, jugez-vous :

Laissez à nos enfants un’chance :

En partant: donnez-leur cett’chance !

Pierre-André CHAPELLE