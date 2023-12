Il serait urgent de revenir sur le cas de Serge Atlaoui, ce Français interné en Indonésie depuis plus de dix ans, et condamné à mort pour trafic de drogue – alors qu’il a toujours nié sa culpabilité.

Que fait notre gouvernement ?

Je ne sais pas si Serge Atlaoui est coupable ou non, mais vivre emprisonné et dans la peur depuis de si longues années devrait suffire et conduire à le libérer enfin.

Il me semble qu’il a assez payé !