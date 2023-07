« J’entends beaucoup dire que ces émeutes sont une révolte sociale mais ces gens-là sont gorgés d’allocations sociales et de privilèges de toutes sortes : – Des privilèges géographiques car ils vivent à côté des métropoles, là où passent tous les flux financiers et économiques de la mondialisation. – Des privilèges sociaux : allocations familiales, HLM et allocations diverses et variées. – Des privilèges scolaires. C’est dans ces quartiers qu’on dédouble les classes. – Enfin, des privilèges judiciaires parce que la Justice est plus laxiste avec eux. »

Éric Zemmour