Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, est pour le moment le candidat qui a le plus dépensé en publicité numérique dans le cadre des primaires pour 2024 : 46 millions de dollars, devant Joe Biden (44 millions) et Donald Trump (37 millions). Au total, les candidats aux primaires ont déjà dépensé plus de 250 millions de dollars.