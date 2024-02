Quand l’Etat français se « poutinise »

Certes, ce n’est pas du même niveau que dans le simulacre de démocratie que Poutine tente, avec un certain succès chez les naïfs, de présenter au monde entier.

Il y a néanmoins, en France, des postures similaires dans différents domaines de gouvernance de notre pays :

+ Tout d’abord nous avons eu la démonstration que les prérogatives de l’Assemblée Nationale étaient bafouées, comme chez Poutine, avec cette inadmissible intervention, demandée par notre Président il faut le rappeler, du Conseil Constitutionnel qui est sorti de sa « sagesse » en censurant 32 articles de la loi immigration détournant ainsi la base même de cette loi pourtant adoptée par la seule entité démocratique qu’est l’Assemblée Nationale !

+ L’ingérence de Poutine dans les élections présidentielles (Navalny et dernièrement Nadejdine et Malinkovitch) a son équivalent Français avec l’éviction de François Fillon par une créature de Hollande, le PNF arme de destruction de candidature déplaisant à la gauche.

Un deux poids deux mesures : Une mise en examen pour avoir reçu de la part de Robert Bourgi un cadeau (empoisonné) de 3 costumes d’une valeur estimée à 5000€ pièce alors que Jack Lang en a lui reçut gratuitement pour 500 000 € de Smalto et n’est pas poursuivi.

+ L’utilisation du mensonge, certes généralisé par Poutine mais utiliser sans complexe par nos gouvernants, en particulier par le gouvernement actuel : Sous-estimation de notre dette en occultant le « hors bilan » et les divers engagements. N’oublions pas non plus la déclaration de l’ancienne porte-parole Du Président Macron Sibeth Ndiaye « J’assume de mentir pour protéger le Président ».

Lire également le livre « Mensonges d’Etat » de Yvonnik Denoël et Renaud Metz.

+ Des méthodes peu déontologiques pour falsifier les chiffres dont le parfait exemple est la soi-disant baisse du chômage obtenue en transférant des chômeurs vers des formations afin d’échapper aux statistiques (près de 1 million en 2023 pour un coût de 28 Mds€).

+ Une overdose de fonctionnaires, la France n’est-elle pas considérée pour cela comme l’un des derniers pays communistes du Monde. Comme en Russie l’Etat donne des pouvoirs de nuisance considérables à des « petits chefs « administratifs qui n’ont comme ambition que de détruire les acteurs économiques de notre pays en multipliant contraintes inutiles et normes qui, au nombre de 400 000, détruisent toute possibilité à notre pays de rester dans la course économique.

Il est, pour ne citer qu’un cas, celui de Amélie Oudéa-Castera qui, en charge des sports et surtout à la tête de la FTT avec un salaire de 500 000 € annuel et qui trouve que ce n’est pas cher payé au vu du grand nombre d’heures qu’elle y a consacré, c’est à faire hurler un agriculteur qui fait autant d’heure pour un SMIC.

Quand on voit que Pénélope Fillon se fait épingler par la justice pour l’équivalant mais sur 20 ans alors que Mme Oudéa retrouve son poste de ministre des sports et des JO.

+ Un Poutine qui n’hésite pas à amener son pays à la ruine avec la guerre en Ukraine, voir plus pour sa propre « gloire » peut, certes avec moins de victimes, se comparer à une équipe Hollande/ Macron qui torpille notre pays en renonçant au nucléaire, Super Phénix et Astride, seuls domaines dans lequel nous avions une avance technologique sur le reste du monde.

Même avec le rétropédalage de notre Président le mal est fait et il faudra 20 ans, si d’autres erreurs ne sont pas commises, pour retrouver notre savoir-faire !

Il y a encore beaucoup d’autres domaines où la France perd de plus en plus de libertés, nous devons réagir et nous mobiliser pour retrouver ce qui a fait la force de la France dans le passé, c’est-à-dire de l’audace, de la clairvoyance, de l’innovation, du goût du travail et de la liberté… tout ce qu’on trouve dans un système libéral !