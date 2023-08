Quelques questions élémentaires sur le CO2

Rien ne semble vouloir arrêter la « folie CO 2 » et il est temps de prendre quelques minutes de réflexion afin de poser 6 questions et une certitude :

1. Le CO 2 est-il si dangereux que nos « écolos atterrés » le disent ? La réponse est non. Bien au contraire, il est indispensable à la vie sur Terre : sans CO 2 pas de plantes, donc pas de vie.

Tous les 100 000 ans, le niveau de CO 2 augmente puis redescend et, sur le dernier cycle (situation actuelle), nous pouvons constater que nous n’échappons pas à la règle et que le niveau actuel n’est pas supérieur aux trois pics précédents dont l’homme n’était pas responsable.

2. Il y a bien corrélation entre augmentation de CO 2 et augmentation de la température, mais nous pouvons nous poser la question suivante : Est-ce le CO 2 qui augmente la chaleur ou la chaleur qui augmente le CO 2 ? Un examen des courbes superposées démontre que c’est le second scénario qui prévaut.

3. L’augmentation anthropique de CO 2 est une réalité, estimée par le GIEC à 8 GtC (milliard de tonnes CO 2 ) par an qui sont partiellement absorbés par les réservoirs de carbone que sont la surface des océans (920 GtC), les sols et végétations terrestres (2 260 GtC), et l’océan intermédiaire et profond (37 200 GtC).

Avec une surface océanique qui augmenterait de 2 % sur les 100 prochaines années (fonte des glaces), cela suffirait donc pour absorber l’augmentation du CO 2 anthropique actuel !

Avec une augmentation de la végétation mondiale de 1 %, nous obtiendrions également le même résultat.

4. Avec 1 % des émissions mondiales de CO 2 (3 % pour l’Allemagne, 5 % pour la Russie, 12,6 % pour les États-Unis et 33 % pour la Chine), la France fait partie des bons élèves, alors pourquoi demander aux Français un effort colossal disproportionné à leurs émissions ?

Il faut mettre en place un ratio CO 2 /PIB et attendre que les autres pays nous rejoignent pour augmenter éventuellement nos efforts.

5. Même en atteignant zéro émission CO 2 , avec comme conséquence notre suicide économique collectif, comment cela changerait-il quoi que ce soit au niveau mondial, puisque cela ne compenserait même pas l’augmentation d’émission annuelle de la seule Chine ?

6. Comment comprendre les contradictions de la « sphère bien-pensante » sur les voitures ?

Ladite « sphère bien-pensante » nous présente la réduction des émissions CO 2 comme l’urgence et la priorité absolue et impose sa réduction de 50 % d’ici 2030, accompagnée de la fin des moteurs thermiques à partir de 2035, remplacés principalement par des voitures électriques.

Or, si un véhicule électrique n’émet pas de CO 2 en roulant, sa fabrication (et principalement celle de la batterie) en émet beaucoup plus. Nous allons donc, dans une période de transition que nous pouvons estimer à une vingtaine d’années, cumuler le CO 2 émis pour fabriquer celles-ci, alors qu’elles ne roulent pas encore, avec le CO 2 des thermiques actuelles qui rouleront.

Ajoutons le fait que, par la faute des Allemands qui refusent le nucléaire, le besoin supplémentaire d’électricité sera fourni par des centrales au charbon super-polluantes. Donc nous pouvons déjà affirmer que cet objectif ne sera pas atteint.

7. Avec toute notre bonne volonté, les accords de Paris ne seront pas atteints et, même pire, les émissions de CO 2 vont continuer à augmenter. C’est d’ailleurs déjà le cas puisque les émissions mondiales ont, depuis, augmenté de 4 % et que l’année 2022, avec 36,8 GtC, détient le record absolu. Les experts s’attendent à encore pire !

CONCLUSION : Il est évident donc que les pays du G7 ne pourront pas atteindre, loin s’en faut, leurs objectifs. C’est dire si les autres les atteindront encore moins et nous ne pouvons pas les en blâmer. Il faut revoir d’urgence notre stratégie et réserver les 260 000 milliards de dollars budgétisés à se protéger des conséquences, plutôt que de vouloir « concurrencer Dieu » dans l’évolution du climat qui, somme toute, est dans la logique des choses !