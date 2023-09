Quelques réponses à la doxa

Quelques commentaires sur les chroniques parues dans les « 4 Vérités Hebdo » du 1er septembre dernier.

– Celle de M. Claude Goudron : « Quelques questions élémentaires sur le CO 2 ». Oui, « rien ne semble vouloir arrêter la folie du CO 2 », ce gouvernement promet une planification écologique (type soviétique ?), conclusion présentée par Macron le 25 septembre. Même sur le plan local, cette hystérie est présente, la revue municipale de ma commune (Le Vésinet, étiquette Renaissance) est pleine de résolutions et injonctions creuses, en concomitance avec la Communauté d’agglomération.

– Celle de M. Antoine Esposito : « L’effondrement du système scolaire français ». Pour preuve, une note d’alerte exceptionnelle très récente du Conseil scientifique de l’éducation nationale (Csen) nous apprend que la moitié des élèves entrant en sixième ne comprennent plus rien aux mathématiques ni surtout aux fractions. Alors, cette remarque de M. Esposito, répondant aux instits qui disent qu’il y a des machines pour faire les divisions, en précisant qu’avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l’euro en multipliant les prix par 4 sans que personne ne s’en aperçoive, est fort pertinente. Samedi dernier, au marché (pas chez Fauchon), les haricots verts étaient à 7,83 €/kg, soit 51 F. Qui accepterait de payer 51 F pour 1 kg de haricots verts ? Il est vrai qu’à la longue, on nous a fait assimiler l’euro au franc.

Une professeure Ève Vaguelant dans son livre récent (« Un prof ne devrait pas dire ça. Choses vues et choses tues dans l’éducation nationale ») relate cet effondrement. Contrairement à son appellation, le système éducatif est avant tout destiné à transmettre le savoir aux enfants. Tout a été fait par le dogmatisme et la faiblesse des gouvernants pour que le système parte en déliquescence et maintenant, comme dans bien d’autres domaines de la vie publique, les « élites » se mettent à gesticuler et découvrent les problèmes comme s’ils venaient d’une autre planète. Si vous ne suivez pas la doxa, vous êtes catalogués d’inconscients, d’irresponsables, d’égoïstes, vous mettez en danger les générations à venir.

Enfin, dans un autre domaine, l’éditorial du 8 septembre : « Clément Beaune et la GPA ». À quel titre ce ministre des Transports donne-t-il un avis sur la GPA ?