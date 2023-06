Hanoun Abdelmasih me semble être un faux chrétien, un faux réfugié, mais un vrai criminel.

Moi, Gaulois de 92 ans, si je veux aller à Vesoul et que je n’ai pas l’argent pour le bus ou le train, je reste à la maison. Point barre.

Je me demande donc qui a payé pour cet individu les voyages entre la Syrie et la Suède, puis entre la Suède et Annecy ?

J.-Baptiste Nouaille-Degorce