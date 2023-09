Le mardi 5 septembre, dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire sur les défaillances dans les fédérations sportives, les députés ont auditionné le directeur de la rédaction du journal « L’Équipe », Monsieur Lionel Dangoumau.

Je l’ai interrogé sur le traitement par la presse des faits de racisme anti-blancs à l’aune de l’exemple du comportement raciste de la sprinteuse américaine Sha’ Carri Richardson.

Pour rappel, le 22 août dernier, après le 100 mètres féminin aux mondiaux d’athlétisme à Budapest, cette athlète avait refusé ostensiblement de répondre aux journalistes blancs.

Le journal « L’Équipe » avait alors publié un article en s’amusant de la situation et en classant cet acte raciste dans sa catégorie « On a aimé », en le qualifiant de simplement « clivant ».

À ma question : « Est-ce qu’il y a une différence de traitement pour vous entre les racismes ? Est-ce que le racisme anti-blancs est une réalité ? », le directeur de la rédaction a répondu en se montrant hostile à l’utilisation de l’expression « racisme anti-blancs » en le caractérisant de « connoté ».

J’ai également posé cette question au directeur de la rédaction : si une athlète blanche avait snobé les journalistes noirs, est-ce que « L’Équipe » aurait valorisé cette séquence dans la rubrique « On a aimé » ? Sans la moindre réponse de l’intéressé.

À un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il est choquant et inquiétant de constater que le principal quotidien sportif français méprise et occulte l’une des manifestations du racisme pourtant très répandues dans le monde du sport, notamment dans le football.

Julien Odoul

Député