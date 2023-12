Racisme assumé

La ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a lancé le 6 décembre une initiative intitulée « La Relève », pour « encourager la diversité sociale dans les métiers de la culture et créer un vivier de 101 jeunes professionnels pouvant à l’avenir diriger des institutions culturelles ».

Comme les Français ont pris l’habitude de déchiffrer les codes du politiquement correct, nous comprenons assez bien ce que « diversité » signifie dans ce contexte.

Cependant, la ministre tient à nous offrir quelques précisions pour le cas, bien improbable, où nous douterions de la préférence étrangère du gouvernement.

Au passage, je note que ladite ministre est elle-même franco-libanaise et qu’elle semble un pur produit du multiculturalisme qui sévit parmi nos oligarques – ayant notamment été conseillère culture de l’inénarrable Bertrand Delanoë.

Pour ceux qui s’intéressent de plus près à cette ministricule, il convient de noter aussi qu’elle fut naguère, si j’en crois sa fiche Wikipédia, « directrice des programmes de Clowns sans frontières » – je précise que j’ai trop de respect pour les clowns pour assortir cette intéressante ligne de son CV des commentaires qui viennent spontanément à l’esprit !

Mais revenons à nos moutons.

Or donc, Madame « la » ministre veut pratiquer la discrimination positive et elle précise qu’elle entend notamment discriminer sur la couleur de peau.

Imaginez un instant le hourvari médiatique qu’elle eût déclenché si elle avait envisagé de réserver certains emplois aux Blancs. Comme il s’agit d’en réserver aux « non-Blancs », tout le monde – dans la caste jacassante – la félicite.

Quitte à lui faire dire le contraire de ce qu’il dit très explicitement.

Ainsi, un certain Olivier Milot écrit-il, dans le très bien-pensant « Télérama », qu’il s’agit de « recruter plus large et hors des sentiers battus, sans distinction de couleur de peau, d’origine sociale ou géographique ».

Logique : on discrimine pour éviter les distinctions ! Il n’y a que les bornés comme nous qui ne comprennent pas quelque chose d’aussi élémentaire.

Toujours est-il qu’en droit français, bien-pensance gauchiste ou pas, la « discrimination » sur la couleur de peau est interdite. Qu’un ministre, non seulement la pratique, mais s’enorgueillisse de la pratiquer, en dit long sur l’étrange conception du droit qui prévaut parmi « nos » oligarques !