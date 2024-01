En novembre et décembre, 38,7 millions de Français ont écouté la radio chaque jour en semaine, soit 624 000 de moins qu’il y a un an, mais au-dessus du plus-bas historique atteint en septembre-octobre (38,1 millions d’auditeurs). Les auditeurs ont écouté en moyenne la radio 2 h 46 par jour, soit 10 minutes de plus qu’un an plus tôt.