Plutôt que de nous proposer des analyses intelligentes sur les enjeux géopolitiques qui se font jour après le putsch au Niger, certains médias ont préféré durant une semaine nous présenter comme principal fait alarmant que l’Ambassadeur de France et son équipe « en soient réduits à se nourrir de rations militaires ». Tout juste s’ils n’ajoutent pas un « pauvres chéris » !

On comprend qu’un temps d’adaptation soit nécessaire pour passer de menus de type caviar-foie gras-langouste à un mode camping sauvage, mais c’est oublier que des centaines de nos soldats mangent les mêmes rations lors d’exercices et que lorsque, dans le cadre d’opérations extérieures, nous côtoyons des Américains, ces derniers vont parfois jusqu’à proposer trois rations de combat US en échange d’une seule ration française : il est permis de penser qu’à l’intérieur, on n’y trouve pas de la nourriture pour chats !