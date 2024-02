En 2030, les recettes publicitaires des médias devraient représenter quelque 18,3 milliards d’euros (ce qui correspond à une hausse de l’ordre de 2,3 % par an). De cette manne financière, les géants américains et chinois d’internet Alphabet (Google), Meta (Facebook et Instagram), Amazon et ByteDance (TikTok), qui représentent à eux quatre environ la moitié du marché français, devraient accaparer les deux tiers environ.