Les médias évoquent régulièrement le réchauffement climatique dont ils rendent l’activité humaine responsable. Des variations de température ont lieu depuis des centaines de milliers d’années. Les gesticulations de nos politiciens et des médias veulent faire croire que l’augmentation du CO 2 est la cause du réchauffement. Des chercheurs ont constaté que l’augmentation du CO 2 suivait celle du réchauffement avec environ 1 000 années de décalage et non l’inverse. Parallèlement, le gouvernement pousse à l’amélioration de l’isolation de l’habitat, pour diminuer les gaz à effet de serre. Pourtant, le réchauffement climatique réduit logiquement les dépenses de chauffage et l’impérative nécessité de parfaire l’isolation. Le bannissement des chaudières à fuel ou à gaz n’est pas du ressort du gouvernement, qui verse des aides … avec l’argent qu’il n’a pas. Les dépenses des consommateurs augmentent avec les recettes de l’État (taxes sur les produits énergétiques) ! Si l’État agit contre ses intérêts, il ne peut agir que pour des intérêts étrangers. Beaucoup de doubles vitrages et de pompes à chaleur sont fabriqués à l’étranger. Ces contraintes entrent dans le cadre d’une politique d’asservissement du peuple.

L’interdiction de louer des « passoires thermiques » réduira le nombre d’appartements sur le marché. Ils s’ajouteront aux centaines de milliers d’autres, vacants, dont les propriétaires n’ont pas les moyens de payer les mises aux normes. L’État ferait mieux de s’occuper des nombreux problèmes qui le concernent et de laisser les privés régler les leurs. Ces contraintes entrent dans le même cadre d’asservissement à des lobbies internationaux. Quand les consommateurs achetant des aliments trop gras verront-ils leurs salaires confisqués pour non-respect des normes ?