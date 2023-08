Récit horrifique de notre invasion vue par un Musulman

Note liminaire : ceci est une réflexion personnelle sur la stratégie islamiste de conquête de la France. La forme est évidemment toute de fiction.

Je suis en charge de la stratégie de conquête de la France, voici le raisonnement que je fais :

Nous sommes au moins 12 millions de Musulmans, grands et petits, vivant en France. Notre nombre grandit vite par notre démographie naturelle supérieure à celle des indigènes ; et par le flot constant de nouveaux arrivants, réguliers et clandestins ; plus de 400.000 par an. Nous sommes implantés dans des zones de plus en plus nombreuses et étendues, que les mécréants appellent naïvement des zones de non droit, où c’est en fait notre loi islamique qui s’applique ; sauf pour les prébendes qui, elles, sont bien « nationales ». Nous y sommes déjà en pays d’Oumma. Nous ne cherchons pas le « séparatisme » pour ces zones qui sont déjà autonomes de fait. Ce sont nos bases arrières et nos zones refuges où nous sommes les maitres et d’où nous lançons des raids autour de nous pour établir le califat français. De plus en plus de petites agglomérations où nous étions quasi absents il y a peu ont, elles aussi, leurs quartiers islamiques. Nos emprises s’étendent.

Cette extension géographique s’accompagne de l’infiltration de tous les rouages et structures de la société française : mosquées bien sûr, de plus en plus nombreuses avec l’aide des pouvoirs publics, parfois même de la religion impie, administrations locales et nationales, organismes sociaux d’aide aux personnes, écoles, associations de toutes natures (culturelles, cultuelles, sportives, etc), police, armée, services hospitaliers, services et sociétés de transport, entreprises, commerces etc. Par notre poids électoral, dès maintenant nous exerçons une forte influence sur le résultat des élections ; et cela ne fera que croître. M. Hollande nous doit probablement son élection passée ; pas mal de députés LFI et de nombreux maires aussi.

Sommes-nous gênés par les autorités indigènes ? En aucune manière.

Ceux d’entre nous, très nombreux, dont ils ont fait souvent imprudemment des Français, ont le droit commun pour eux bien sûr. Mais aussi, presque tous ceux qui, étrangers, sont acceptés ou se sont invités, et sont reçus, logés, nourris, soignés, instruits, transportés ; et ne sont pratiquement jamais expulsés. Le droit du sol et le droit au regroupement familial, qu’ils ont eux-mêmes obligeamment instaurés et améliorent sans cesse, font grossir cette population ; et augmentent leurs dépenses à notre profit, sans apparemment que cela les émeuve vraiment.

La mentalité pérenne de tous ces gouvernants depuis 30 ou 40 ans, pétrie d’altruisme universaliste, même si c’est au détriment de leurs compatriotes, a fait de nous des hôtes particulièrement choyés alors qu’ils auraient pu nous en vouloir de les avoir chassés de chez nous. Ils en arrivent même par leurs propres lois et la complicité de certains de leurs juges, à sanctionner les Français de souche plus ancienne qui, par leur seule voix, tentent d’alerter leurs compatriotes. En outre, nous sommes soutenus par les courants habituels les plus actifs, syndicats, majorité des médias et du show-biz, sportifs en vue, « intellectuels » influents, corps enseignant surtout universitaire, ONG (merci à SOS Méditerranée) ; sans oublier M. Mélenchon et ses camarades, qui sont là pour rappeler au peuple français, noblesse oblige, que la tradition d’accueil de la France ne lui laisse pas le choix.

Je me dis donc que tout va pour le mieux, qu’il suffit d’être patient et de pousser nos pions. Pas de souci financier ; les aides extérieures, le trafic de drogue et les largesses de l’état envahi suffisent à nos besoins. L’Europe nous aide beaucoup ; surtout la cour européenne des droits de l’homme, qui comporte d’ailleurs, vous allez rire, des états musulmans non européens, et que nous ne remercierons jamais assez. Pas de véritable obstacle, pas même de ceux dont nous pourrions au moins craindre des réticences, voire une restriction de crédits. Une partie de la population autochtone grogne bien parfois, mais rien d’inquiétant. Elle s’adapte petit à petit comme la grenouille qui s’habitue à une eau de plus en plus chaude et va cuire sans s’en rendre compte. Parfois elle quitte nos quartiers et nous fait de la place.

Les commentaires de la presse et des politiques en place rassurent le bon peuple en faisant remarquer que la majorité des Musulmans installés en France est passive et ne se solidarise pas de façon ostensible de notre action. Ils ont raison ; pour l’instant. Mais elle ne s’y oppose pas non plus. Et nous savons, nous, que la majorité silencieuse n’a aucune espèce d’importance, que ce sont les minorités agissantes qui font les grands événements ; les attentistes suivront par adhésion, peur ou indifférence ; lorsque le camp dominant se révélera sans doute possible.

Pour toutes ces raisons, d’une manière générale, je n’encourage pas les actions violentes. Tout va si bien comme ça. De la patience ; avec le temps nous prenons de plus en plus la place des mécréants dans leur propre pays, et il n’est pas exclu que leurs règles démocratiques nous donnent un jour le pouvoir ; règles que nous nous empresserons alors d’abolir.

Certes, des émeutes violentes, comme celles de juillet 2023, sont utiles. Nous avons pu tester la qualité de notre organisation et de nos communications. Nous avons pu aussi constater que, malgré le saccage de leurs cités, les multiples agressions violentes, leurs polices débordées n’ont pas reçu l’ordre d’ouvrir le feu, quitte à perdre l’initiative et abandonner le terrain. Ce fut plein d’enseignements pour l’avenir. Ces émeutes n’ont provisoirement cessé que parce que nous l’avons décidé.

En fait, généralement, les frères bien intentionnés qui commettent des attentats, ou déclenchent des émeutes, nous nuisent ; temporairement. Mais je comprends l’impatience de nos jeunes qui ne supportent plus les lois des mécréants. Nous les formons depuis longtemps dans la haine de la société impie et injuste dans laquelle ils vivent.

Ils doivent cependant comprendre que l’heure de la violence extrême pour tout renverser brutalement, les armes à la main, n’est pas encore venue ; il faut encore être plus fort et nous le devenons chaque jour. En attendant pratiquons la « taqîya », mentons, faisons comme si nous étions supportables, compatibles avec la république ; ils sont d’ailleurs presque tous d’accord là-dessus, même Mme Le Pen. Ne prenons pas de risque. On ne sait jamais ; même les lâches titillés sans précaution peuvent parfois avoir des réactions violentes. Il ferait beau voir que les politiques français, habituellement si aveugles et si veules, inquiets des possibles réactions de leur peuple excédé, prennent des mesures qui pourraient vraiment nous nuire. Freinons nos excités, mais ne les émasculons pas. Leur sève est généreuse et nous en aurons besoin bientôt.

Certains de nos frères, heureusement peu nombreux, ont rejoint le camp des mécréants, y sont actifs et tiennent parfois des places éminentes où leur exaltation patriotique française nous nuit : politiques, journalistes, écrivains. Nous pouvons le regretter ; et les garder à l’œil. Mais paradoxalement ils nous servent malgré tout à leur insu. Ce sont les arbres qui cachent la forêt. Ils contribuent par leur engagement à désamorcer la vindicte populaire. Cela donne du souffle à tous ceux, gouvernants compris, qui chancèlent, craignant d’être poussés à l’action, et qui peuvent dire : « voyez, on progresse ; des Musulmans en vue acceptent la république, les autres suivront. Finalement on a raison d’être sympa avec eux, contre le vœu des populistes. Le pari peut être gagné ». Le mieux pour nous, si j’osais, serait un ou deux attentats anti Musulman. Cela leur permettrait de ressortir l’excuse qu’ils adorent : la fausse symétrie. Ils pourraient dire, comme le pape, que, si on condamne les excès d’un camp, il faut condamner aussi ceux de l’autre, et renvoyer ainsi tout le monde dos à dos. Plus de mesures décapantes ; de l’eau tiède. Ah ça, ce serait l’idéal évidemment !

Une bonne nouvelle pour terminer ; pendant les deux heures du temps de la rédaction de ce papier, plus de cent de nos frères sont arrivés

***

Il y a beaucoup de Musulmans en France ; il y a peu de Musulmans de France. Je rappelle ici des extraits d’une lettre de ce visionnaire qu’était le père Charles de Foucauld (1907).

« Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Exceptionnellement, oui. D’une manière générale, non. (….) D’une façon générale, sauf exception, tant qu’ils seront musulmans, ils ne seront pas Français ; ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Medhi, en lequel ils soumettront la France. (….)

Comment demander à faire partie d’un peuple étranger qu’on sait devoir être infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on appartient soi-même ? Ce changement de nationalité implique vraiment une sorte d’apostasie, un renoncement à la foi du Medhi. »