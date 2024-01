Réduction de l’immigration : priorité ou non ?

Est-ce par inculture, défaut d’information ou refus de réfléchir que nombre de Français font preuve d’aveuglement quant à la perception des problèmes qui empêchent le pays de se réformer et d’avancer ou à celle des solutions qui permettraient d’y remédier ?

Ceci, à l’encontre de leurs propres intérêts.

On ne peut manquer d’évoquer à ce propos, qu’avant et au moment de l’examen et de l’adoption de la dernière loi sur l’immigration, 66 % globalement des personnes interrogées estimaient que l’immigration extra-européenne peut être un danger pour la France, 80 % qu’il ne faut pas accueillir plus de migrants et 73 % que les étrangers non-européens ne doivent pas avoir les mêmes droits sociaux que les citoyens français (sondages de l’institut CSA pour CNews de novembre et décembre 2023).

Et voilà que, selon une étude réalisée en ce début d’année (CSA/CNews de janvier 2024), la principale préoccupation des « sondés » concerne le pouvoir d’achat (44 %), l’immigration ne venant qu’en quatrième position avec 24 %, derrière la santé (31 %), l’insécurité (26 %), les autres sujets passant derrière, dont le terrorisme (12 %) – des nuances et contrastes apparaissent, notamment selon les affinités politiques.

Devant ces réponses pour le moins divergentes dans un court intervalle de temps, comment ne pas s’interroger sur le fait que bien des gens ne se rendent pas compte qu’une réduction drastique de l’immigration, qui devrait être la priorité, résoudrait à elle seule une grande partie de leurs difficultés ?

Elle induirait, en effet, une forte baisse des lourds coûts financiers qu’elle occasionne, ainsi que des crispations identitaires et culturelles et de l’insécurité qu’elle engendre.

Comment ne comprennent-ils pas, en particulier, que les économies réalisées en agissant fermement contre l’invasion migratoire pourraient contribuer à l’amélioration de leurs propres conditions matérielles ?

Souffrent-ils donc de dissonance cognitive ou d’un strabisme divergent les empêchant d’appréhender clairement les tenants et aboutissants des réalités en la matière ?

Rien d’étonnant cependant, quand on intègre bien que des électeurs envoûtés par son incessant verbiage ont contribué à reconduire à la Présidence de la République, en 2022, un pontifiant « théâtreux » aux idées fluctuantes et contradictoires.

Un petit potentat, au surplus, que le stérilisant « en même temps » rend incapable de décider et de mettre en œuvre les mesures sensées et vigoureuses qui s’imposent dans le domaine considéré pour préserver la cohésion nationale et l’avenir de la France.