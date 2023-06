Réflexions sur l’attaque perpétrée à Annecy

L’atroce attaque commise à Annecy contre de très jeunes enfants et d’autres personnes, est présentée par le gouvernement comme n’étant pas une attaque terroriste.

C’est une attaque destinée à créer la terreur et qui a effectivement créé la terreur, et c’est donc une attaque terroriste.

L’attaque n’a pas été définie comme une attaque djihadiste parce que le criminel n’a pas crié « Allahou Akbar » mais « Au nom de Jésus-Christ », et portait une croix chrétienne.

Cela n’a pas été présenté comme une attaque chrétienne, ce qui aurait été absurde : le christianisme n’incite pas à commettre des attaques meurtrières.

Écarter totalement la dimension islamique serait, cela dit, aller trop vite.

Le criminel vient d’un pays musulman où la violence est omniprésente, et il a quitté son pays en 2013, deux ans après l’enclenchement d’une sanglante guerre civile qui a fait plus de 400 000 morts.

Il s’est présenté comme chrétien à son arrivée dans le pays qui lui a accordé l’asile politique, la Suède, qui a connu un afflux de réfugiés syriens entre 2013 et 2015, plus de 93 000, ce qui n’est pas sans conséquences sur la sécurité dans le pays.

Il est connu que des musulmans arrivés en Europe et voulant être « réfugiés » se présentent comme chrétiens, pensant que cela facilitera leur acceptation.

Le criminel n’avait pas de papiers d’identité en arrivant en Suède. Il a indiqué son nom et son prénom, et Abdalmasih, est effectivement un prénom chrétien (Abdalmasih signifie esclave du Messie), mais c’est un prénom rarement donné chez les chrétiens syriens, qui sont une minorité persécutée et les familles chrétiennes syriennes donnent en général à leurs enfants des prénoms plus neutres tels qu’Ibrahim ou Youssouf, aux fins qu’ils ne soient pas immédiatement désignés comme chrétiens.

Le criminel a épousé une Suédoise, sans obtenir la nationalité suédoise.

Il est venu en France où il a demandé l’asile politique, qui lui a été refusé le 4 juin, en raison du fait qu’il avait déjà l’asile politique en Suède.

Quelles que soient les déclarations qu’il fera, il sera difficile de savoir la vérité, et il sera impossible de l’obtenir en Syrie (des journalistes commencent à écrire qu’il vient d’une « vieille famille chrétienne syrienne », et il faut prendre ce qu’ils écrivent avec une infinie circonspection).

La proximité entre le refus de sa demande d’asile en France et son acte criminel peut laisser penser à une vengeance.

Il sera peut-être déclaré fou : cela se fait aujourd’hui en France pour certaines catégories de criminels assassins. Qu’il ait crié « Au nom de Jésus-Christ » en commettant un acte de type djihadiste est très suspect.

Il a crié les mêmes mots face à l’héroïque jeune chrétien qui a interrompu le crime, et il n’a cessé de désigner la croix qu’il portait à son cou, comme pour faire accuser le christianisme, ce qui est extrêmement suspect.

Il porte une barbe fournie et une moustache, comme le font les salafistes, et il avait sur la tête un keffieh, que des Arabes chrétiens syriens ne portent jamais. J’ai, je dois le dire, d’immenses doutes sur sa foi chrétienne.

Ce qui ne fait aucun doute à mes yeux est que l’asile politique est accordé de manière trop laxiste dans nombre de pays d’Europe, que l’accorder à des hommes venus de pays où règne la violence islamique doit se faire avec une extrême circonspection.

Ce qui ne fait aucun doute non plus à mes yeux est que les pays d’Europe occidentale connaissent désormais bien trop souvent des actes criminels odieux, et parfois terroristes, perpétrés par des hommes venus du monde musulman (rarement des femmes, mais cela arrive).

Les frontières de l’Europe sont poreuses. La justice fait souvent son travail avec bien trop de mansuétude. La police n’est plus respectée. Le système d’éducation dans la plupart des pays d’Europe occidentale dysfonctionne. Les médias sont soumis au politiquement correct, désormais appelé discours woke. Les politiciens au pouvoir édulcorent leur discours. Les populations sont inquiètes, mais largement résignées. L’Europe occidentale est en pleine déliquescence. L’Amérique du Nord ne se porte désormais pas mieux. Il m’arrive de plus en plus souvent de craindre que nous soyons au crépuscule de la civilisation occidentale.