Réforme constitutionnelle et immobilisme macronien

À la base de tout système institutionnel, il y a nécessairement une réflexion sur un projet politique.

En 1958, il s’agissait pour les auteurs de la Constitution de mettre en place un exécutif fort parce que la personnalité appelée à en être le chef, le Général De Gaulle, avait pour objectif de réintroduire la France dans le cercle restreint des pays dirigeants au niveau mondial, et qu’il fallait mettre fin à l’instabilité ministérielle endémique qui handicapait la France

Et aujourd’hui, 65 ans après, quel est le sujet majeur ?

Il existe un large consensus chez les Français pour estimer que notre pays connaît une crise démocratique, comme l’a illustrée la séquence réforme des retraites. Cette crise pourrait évoluer vers la forme aiguë de la crise de régime, si le pouvoir persiste dans son penchant à la verticalité, et son déni sur certains sujets très préoccupants, tel l’insécurité, le migratoire aussi.

Il y a, dès lors, un beau chantier à engager avec le projet de redresser notre démocratie et, quelque part, parachever l’inspiration prométhéenne des constituants de 1958.

Les deux clés pour redonner au mot République tout son lustre sont le contrôle citoyen sur l’action des gouvernants et le référendum comme leviers afin d’assurer la présence de l’homme de la rue au sein du système des pouvoirs, alors que, pour l’heure, il n’y apparaît que de manière intermittente, donc anecdotique. À savoir tous les 5 ans avec les élections présidentielle et législative.

Le contrôle citoyen, c’est le regard possiblement critique porté en continu par la population sur les décisions des représentants (exécutif et parlement) avec possibilité de réformation, voire d’annulation via le référendum abrogatoire.

La « concurrence des légitimités », objection opposée par le pouvoir pour écarter cette perspective, est imaginaire. En Suisse, les autorités fédérales ont accepté au fil du temps la confrontation avec les citoyens, et cela ne se passe pas si mal.

C’est, selon nous, sur ce retour aux sources de la démocratie que devrait reposer une réforme de la Constitution digne de ce nom. Ce que les macroniens, dans leur novlang, appellent « le dépassement ».

Que retenir du discours de célébration de l’anniversaire de la Constitution tenu par le chef de l’État, sur ce registre ? Il se disait que celui-ci avait pris conscience des imperfections de notre système politique, en particulier de sa dérive oligarchique. Qu’en conséquence, des annonces pouvaient être attendues dans le sens d’un infléchissement.

Pour ce qui relève de l’association du Peuple à la conduite des affaires, le chef de l’État a privilégié la formule ultra-prudente du référendum d’initiative partagée (RIP). On sait que, dans ce cadre, qui associe parlementaires et citoyens, les premiers demeurent pilote au sein de l’attelage ainsi formé. C’est ainsi que l’initiative de la consultation demeure pour l’heure une prérogative de ces derniers (art. 11 alinéa 3). À supposer qu’une extension aux citoyens intervienne sur ce point, on ne voit pas les parlementaires se joindre à une initiative tendant à revenir, par exemple, sur l’annulation de la peine capitale, ou encore à la remise en cause de la primauté du droit européen sur le droit national. Il n’a pas non plus été question de valider la décision dite Monnerville, c’est-à-dire de l’officialiser en inscrivant dans la Constitution qu’une révision peut intervenir soit par vote parlementaire soit directement par le Peuple. Pas un mot non plus sur la perspective de faire que le déclenchement d’un référendum cesse d’être captif de la volonté présidentielle. On voit que tout reste sous étroit contrôle des autorités centrales.

En résumé, pas d’avancée notable. Pour le renouveau démocratique espéré, on attendra.

En revanche, la déconstruction est bien servie, avec la perspective de consécration du droit à l’avortement, la méconnaissance de l’un des piliers de notre État, l’indivisibilité de la république, ébréché par l’inscription de la Corse en tant qu’entité dans la Constitution Et puis, bien sûr, l’écologie punitive et ruineuse que l’on veut nous imposer en tant, semble-t-il, qu’objectif de valeur constitutionnelle.

Il convenait de renouer avec le souffle de 1958 de manière à sortir notre système politique du conformisme que l’on sait et de redonner des marges à la France par rapport à l’UE.

On en est très loin. Mais pouvait-on s’attendre à autre chose avec la macronie, régime foncièrement conservateur à tendance autocratique, qui possède, de ce fait, bien des traits de la Monarchie de Juillet.