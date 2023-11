Emmanuel Macron a appelé récemment sa majorité et son gouvernement à la fermeté sur l’immigration pour éviter d’être un « parti bourgeois ».

Et, « en même temps », Alain Regnier, « Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés », a établi un guide de 47 pages pour les maires et les préfets expliquant comment « accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural ».

Rassurons-nous ! On parle de « réfugiés », pas d’immigrés cherchant les « allocs » !

Pour prendre les Français pour des demeurés mentaux, la macronie est vraiment championne du monde.