Répartition des « difficultés »

Que les « sauvageons » de 2023 rivalisent avec Jack l’Éventreur ou ne s’en tiennent qu’à (!) de simples « incivilités », tels pillages de magasins et incendies de véhicules, et que ces délinquants soient étrangers ou « français » par attribution hâtive de nationalité, les truquages des médias n’empêchent nullement le peuple français de réaliser que l’ensauvagement du moment tire son origine de repères moraux importés de contrées dans lesquelles on ne respecte ni la propriété, ni le travail, ni la femme, ni même la vie humaine tout court, contrairement à ce qui s’était imposé en Occident.

Mais plutôt que d’analyser le phénomène avec les concepts et le vocabulaire appropriés pour reconfigurer l’immigration et l’assimilation, la Macronie, aidée par des élus des fausses oppositions, a choisi de « répartir les difficultés » – une approche semblable à celle d’une station de sports d’hiver huppée qui héliporterait les masses de neige de ses zones avalancheuses dans des stations plus modestes où l’on avait la chance de ne jamais déplorer d’avalanches !

Il est clair que cette astuce grossière sert de socle à une « manœuvre com’ » d’envergure : si trois skieurs fauchés par une coulée de neige le même jour et au même endroit, cela signifie station « sous le choc », tam-tam médiatique, déplacement de ministre, annulations de séjours, etc.

En revanche, un skieur enseveli lundi à X, un autre mardi à Y et un troisième mercredi à Z, ce sont trois « faits divers » sans aucun lien entre eux – quant auxquels il ne serait convenable ni de « généraliser » ni de « tirer des conclusions hâtives » sur la sécurisation des domaines skiables en France !

Combien de temps encore les Français supporteront-ils que leur pays soit gouverné par de tels pitres ?