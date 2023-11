Le président de la République française souhaiterait que la France « s’excuse » au sujet de la colonisation et notamment fasse acte de repentance auprès de l’Algérie. Maryse Joissains, ancien maire d’Aix en Provence, lui adresse un « Droit de réponse ».

Elle rappelle que l’identité algérienne n’a jamais existé avant 1830. Les populations qui vivaient au Maghreb, d’origine phénicienne, berbère et romaine, étaient, pour la plupart, chrétiennes avant le VIIIe siècle. Ce sont des nomades arabes venus du Moyen-Orient qui ont envahi le Maghreb et converti de force, par le sabre et la torture, toutes ces populations.

Puis les Turcs sont arrivés et ont maintenu pendant trois siècles les tribus arabes et berbères en esclavage et ont permis (sinon organisé) un trafic d’esclaves chrétiens. Au XVIe siècle, 30 000 esclaves étaient maintenus enchaînés à Alger.

S’excuser de quoi ?

– d’avoir débarqué en 1830 pour chasser le colonisateur ottoman, et libérer ses esclaves ?

– d’avoir fait soigner toutes ces populations dès 1830 par des médecins militaires français amenant ces populations du Maghreb, évaluées à moins d’un million en 1830 à plus de 10 millions en 1962 ?

– d’avoir construit plus de 160 hôpitaux en Algérie ?

– d’avoir respecté la langue arabe et la religion musulmane, ce que n’avaient pas fait les Arabes, forçant les Berbères chrétiens à s’islamiser ou à être tués ?

– d’avoir créé une agriculture riche et prospère ?

– d’avoir résolu le problème de l’eau grâce à la construction de 12 barrages ?

– d’avoir créé un réseau routier de 54 000 km, 23 ports, 23 aéroports et 34 phares ?

– d’avoir multiplié les écoles et alphabétisé tous les enfants, ce qui a fait dire à l’écrivain kabyle Belkacem Ibazizen : « La scolarisation française a fait faire aux Arabes un bond de 1 000 ans » ?

Alors oui, Monsieur Macron, il faudrait plutôt qu’avec tous ceux qui parlent de génocide et de repentance, ce soit vous qui demandiez repentance à l’Algérie pour l’assassinat des Harkis et de milliers d’Européens, mais aussi pour le million d’Européens qui durent quitter leur pays pour ne pas être assassinés, et pour les nombreux Algériens qui quittèrent et qui quittent encore leur pays pour rejoindre la France.